Türkiye Yeniden Kavrulacak! Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan serin ve yağışlı hava yurdu terk ederken, sıcaklıkların bugün itibarıyla artarak mevsim normalleri seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Değerlendirmelere göre bugün yalnızca bazı bölgelerde yerel yağış görülecek. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bugün için herhangi bir uyarı yayımlamadı.

YENİ HAFTADA SICAKLAR ARTACAK

Beş günlük hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde etkisini artıracak.

Salı günü İstanbul'da sıcaklığın 32, Ankara'da 30, İzmir'de ise 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Hafta ilerledikçe sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da daha da yükselmesi öngörülüyor.

Cuma günü Adana'da sıcaklıkların 38 dereceye çıkması beklenirken, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 42, Diyarbakır'da 43, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde ise 44 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara:

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Öğleden sonra Trakya kesiminde parçalı bulutlu hava görülebilir. İstanbul'da 29, Bursa'da 32, Çanakkale'de 34 derece sıcaklık bekleniyor.

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Öğleden sonra Trakya kesiminde parçalı bulutlu hava görülebilir. İstanbul'da 29, Bursa'da 32, Çanakkale'de 34 derece sıcaklık bekleniyor. Ege:

Bölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklık 36, Denizli'de 37, Afyonkarahisar'da 30 dereceye çıkacak.

Bölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklık 36, Denizli'de 37, Afyonkarahisar'da 30 dereceye çıkacak. Akdeniz:

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Adana ve Antalya'da 37, Burdur ve Hatay'da 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Adana ve Antalya'da 37, Burdur ve Hatay'da 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor. İç Anadolu:

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ankara ve Nevşehir'de 26, Konya'da 27, Eskişehir'de 31 derece sıcaklık öngörülüyor.

Bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Ankara ve Nevşehir'de 26, Konya'da 27, Eskişehir'de 31 derece sıcaklık öngörülüyor. Batı Karadeniz:

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bolu'da 30, Düzce'de 31, Kastamonu ve Zonguldak'ta 28 derece sıcaklık bekleniyor.

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bolu'da 30, Düzce'de 31, Kastamonu ve Zonguldak'ta 28 derece sıcaklık bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Amasya'da 29, Samsun'da 28, Rize'de 27, Trabzon'da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Amasya'da 29, Samsun'da 28, Rize'de 27, Trabzon'da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Doğu Anadolu:

Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Erzurum'da 28, Kars'ta 27, Malatya'da 33, Van'da 29 derece sıcaklık öngörülüyor.

Kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Erzurum'da 28, Kars'ta 27, Malatya'da 33, Van'da 29 derece sıcaklık öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu:

Bölgede açık ve sıcak hava etkili olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 38, Siirt'te 37, Mardin'de ise 36 dereceye kadar çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi