Mezunlar Derneği, polis destekli Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla Boğaziçi’nden tahliye ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının okullarıyla bağının kopmaması ve üniversiteye katkısının devam etmesi amacıyla 4 bin 144 mezunun 1.5 milyon dolarlık bağışıyla inşa edilmiş BÜMED tesisleri, polis destekli Sarıyer Kaymakamlığı'nın kararıyla tahliye ediliyor.

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Mezunlar Derneği, polis destekli Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla Boğaziçi’nden tahliye ediliyor

GERÇEK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Prof. Dr. Melih Bulu, ardından Prof. Dr. Naci İnci'yi 'kayyum rektör' olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, uzunca bir süredir eylemlerini sürdürüyordu. 

Bu süreçte birçok öğretim görevlisinin üniversiteyle ilişiği kesildi, öğrenciler soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. Şimdi de sıra, her fırsatta akademik özgürlük talebine desteğini açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) geldi. 

Rektörlük 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında 'Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor' başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuş, ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, tesislerin 30 Ocak 2023 saat 08.30'a kadar boş olarak teslim edilmesini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirmişti. 

Tesislerin tahliyesine bugün, güvenlik güçlerinin de 'eşlik etmesiyle' başlandı. Derneğin yönetim kurulu ise içeri alınmıyor. 

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