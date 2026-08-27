Mezdeke Dansçısı Aynur Kanbur Cinayetinde Yeni Detay! Şüphelinin Dakika Dakika Rotası Ortaya Çıktı

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24 Mart 2016'da Şişli Fulya'da öldürülen Mezdeke Grubu'nun eski dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede, Bülent Gündüz'ün olay günü izlediği güzergahın dakika dakika tespit edildiği ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek Gündüz'ün Avcılar'dan olay yerine gelişini ve cinayetin ardından kaçış güzergahını belirledi.

GÜNDÜZ'ÜN CİNAYET ÖNCESİ ADIM ADIM ROTASI ORTAYA ÇIKTI

İddianameye göre Gündüz, olay günü saat 18.57.31'de İstanbulkart'ını Avcılar Metrobüs Durağı'ndaki turnikede kullandı. Saat 19.01'de metrobüse binen Gündüz, yolculuğu sırasında da güvenlik kameralarına yansıdı. Saat 19.39'da cep telefonunu çıkaran Gündüz'ün, bir dakika sonra telefonun arka kapağını açarak SIM kartını çıkardığı ve cihazı kapattığı tespit edildi. Saat 19.47'de Mecidiyeköy'de metrobüsten inen Gündüz, 19.48'de turnikelerden çıkarak yoluna yürüyerek devam etti. Güvenlik kameralarında Ortaklar Caddesi üzerinden Fulya yönüne ilerlediği görülen Gündüz, saat 19.58.55'te olay yerine doğru yürürken, 20.00.02'de ise halen Ortaklar Caddesi'nde görüntülendi.

CİNAYET ÖNCESİ 1 SAAT 7 DAKİKA 42 SANİYELİK GÜZERGAH

Gündüz, saat 20.04.56'da Hüseyin Cahit Yalçın Sokak'a ulaştı. Saat 20.05.13'te ise Aynur Kanbur'un yaşadığı binanın bulunduğu sokakta olay yerine doğru ilerlerken güvenlik kamerasına son kez yansıdı. Böylece Gündüz'ün Avcılar Metrobüs Durağı'ndaki turnikeden geçtiği 18.57.31'den olay yerine ulaştığını gösteren son görüntünün alındığı 20.05.13'e kadar geçen sürenin 1 saat 7 dakika 42 saniye olduğu belirlendi. En dikkat çekici zaman aralığı ise bundan sonra ortaya çıktı. Saat 20.05.13'te olay yerine doğru yürürken görüntülenen Gündüz, saat 20.09.34'te bu kez olay yerinden uzaklaşırken kaydedildi. İki görüntü arasında 4 dakika 21 saniye bulunurken, cinayetin bu zaman aralığında işlendiği değerlendirildi. Cinayetin ardından Hüseyin Cahit Yalçın Sokak'tan Fulya yönüne ilerleyen Gündüz'ün, Sakız Ağacı Caddesi ve ardından Hüseyin Hakkı Yeten Caddesi'ne geçtiği belirlendi. Saat 20.14'te bu güzergah üzerinde görüntülenen Gündüz, 20.18.49'da Ihlamur Kasrı önünden geçerek Beşiktaş yönünde yürümeyi sürdürdü. Saat 20.19.20'de Ihlamurdere Caddesi'ne, ardından Ortabahçe Caddesi'ne yönelen Gündüz, yaklaşık 20.23'te Ortabahçe Caddesi'nde, 20.29'da Beşiktaş Caddesi yönünde ve 20.31.42'de Barbaros Bulvarı istikametinde kameralara yansıdı.

KAMERA TAKİBİ KESİLDİ, İSTANBULKART DEVREYE GİRDİ

Gündüz, saat 20.34.35'te Beşiktaş Meydanı'ndaki metro şantiyesinin yanından geçerek Barbaros Bulvarı ve Zincirlikuyu yönünde yürürken son kez görüntülendi. İddianameye göre, Beşiktaş Meydanı'ndaki MOBESE kameralarının çalışmaması nedeniyle bu noktadan sonraki hareketleri görüntülerden belirlenemedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin toplu taşıma kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak İstanbulkart kayıtlarını incelemeye aldı. Avcılar Metrobüs Durağı'ndan metrobüse bindiği görüntülerle bilinen şüphelinin kullandığı kartın tespit edilmesi için İBB BELBİM'den ilgili kayıtlar istendi. İncelemede, 18.57.31'de Avcılar Metrobüs Durağı turnikesinden İstanbulkart/Mavi Kart ile geçiş yapan kişinin Bülent Gündüz olduğu belirlendi. Böylece güvenlik kameralarındaki kişi ile Gündüz arasında bağlantı kuruldu.

GÜNDÜZ'ÜN CİNAYET SONRASI GÜZERGAHI ADIM ADIM BELİRLENDİ

Polis ekipleri daha sonra aynı kartın cinayet sonrası hareketlerini inceledi. Gündüz'ün saat 20.34.15'te 62 numaralı otobüse bindiği, Zincirlikuyu'da indikten sonra 20.45.06'da 43R numaralı otobüse geçtiği tespit edildi. 43R hattının Rumelihisarüstü güzergahında sefer yaptığı belirlenirken, yapılan araştırmada Gündüz'ün cinayetin işlendiği tarihte Rumelihisarı'nda bulunan bir iş yerinde SGK kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Böylece güvenlik kameralarının Barbaros Bulvarı'nda kesilen takibinin, İstanbulkart kayıtları üzerinden sürdürüldüğü belirtildi. Gündüz'ün olay gecesindeki güzergahı Avcılar, Mecidiyeköy, Ortaklar Caddesi, Hüseyin Cahit Yalçın Sokak, Fulya, Hüseyin Hakkı Yeten Caddesi, Ihlamur, Ihlamurdere Caddesi, Ortabahçe Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu ve Rumelihisarüstü olarak ortaya çıkarıldı.

Kaynak: HaberTürk