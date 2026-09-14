Meteoroloji ve AKOM’dan Peş Peşe Uyarı! 4 Kentte Sarı Alarm, İstanbul İçin Gün Verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) peş peşe uyarılar geldi. Bugün 4 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiği bildirildi. Hafta boyunca özellikle kuzey bölgelerde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA İÇİN UYARI GELDİ

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri’nin doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’de rüzgarın batı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

4 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı. MGM’nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde düşmesi, Trakya’da ise bir miktar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

AKOM, İstanbul başta olmak üzere kuzey bölgelerin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisinde olduğunu açıkladı. İstanbul’da haftanın ilk günlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, çarşambadan itibaren sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Kentte sıcaklıkların hafta boyunca 22-24 derece aralığında seyretmesi ve mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ

Haftalık tahminlere göre İstanbul’da yarın parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 17-24 derece arasında değişmesi beklenirken yağış öngörülmüyor. 16 Eylül Çarşamba günü kentte çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklık 17-23 derece arasında olacak, metrekareye 2-5 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

17 Eylül Perşembe günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 17-22 derece arasında seyretmesi ve metrekareye 10-20 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

18 Eylül Cuma günü parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 18-24 derece arasında değişecek ve metrekareye 1-3 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta sonuna gelindiğinde yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu havayla sıcaklığın 18-26 derece, pazar günü ise az bulutlu ve açık havayla 18-27 derece arasında olması tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, 27 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28 derece

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 26 derece

Kaynak: Haber Merkezi