Meteoroloji Duyurdu: İstanbul’da Yaz Havasına Poyraz Freni! Gece Sıcaklıkları Hızla Gerileyecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Karadeniz’in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz’de sabah saatlerinden itibaren Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri, Rize geneli ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetlenerek saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA POYRAZ ETKİLİ OLACAK

İstanbul’da poyrazın çok sert esmesi beklenirken, sıcaklığın öğle saatlerinde 28, gece ise 17 derece civarında olması öngörülüyor. Ankara’da havanın açık ve sıcaklığın 25 derece olması beklenirken, İzmir’de 35, Bursa’da 31, Antalya’da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi’nde havanın az bulutlu olması ve poyrazın kuvvetli esmesi bekleniyor. Edirne’de sıcaklık 32, Kocaeli’de 30 derece olacak. İç Anadolu’da güneşli hava hakim olacak, rüzgarın ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Eskişehir 27, Kayseri 28 dereceyi görecek. Sivas’ta gece sıcaklığının 10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Ege’de rüzgarın etkisini artırması beklenirken Manisa’da 34, Muğla ve Denizli’de 36, Bodrum’da 34 derece sıcaklık öngörülüyor. Akdeniz’de Adana çevresinde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana’da sıcaklık 38, Mersin’de 35, Hatay’da 33 derece olacak. Karadeniz’de sıcaklıkların düşmesi beklenirken Trabzon’da 20, Samsun’da 22 derece tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Rize-Artvin hattında sel riski bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da karayelin kuvvetlenmesi bekleniyor. Ardahan’da sağanak görülecek. Erzurum’da sıcaklık 22, Malatya’da 30, Gaziantep ve Diyarbakır’da ise 35 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi