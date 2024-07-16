Meşhur Üniversitenin Sahtesini Kurdu, Diploma Dağıtıyor!

Avusturya’da bulunan Sigmund Freud Üniversitesi’nin adını kopyalayan sahte bir internet adresinin sahte diploma dağıttığı ortaya çıktı. Hakkında daha önce sahte üniversite kurmaktan savcılığa suç duyurusu yapılan Ali İlseven adlı yurttaşın, “www.freud-edu.de” adresi üzerinden para karşılığında sahte diploma dağıttığı öğrenildi.

“Prof. Dr. unvanını” kullanan ancak lise mezunu olduğu ileri sürülen İlseven’in, daha önce de gerçekte olmayan Yeni Pazar Üniversitesi’ni kurarak sahte diploma dağıttığı belirtildi. Söz konusu üniversitenin şu an aktif olarak kayıt aldığı bildirilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na İlseven hakkında çok sayıda suçtan suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Dilara Damla Öksüz, “Gerçekte olmayan Freud Üniversitesi’nin internet adresinde bir imla oyunu var. Sadece üniversitelerin kullanabildiği ‘edu’ uzantısı alınmış gibi gösteriliyor. Tire işareti (-) yerinde nokta (.) olsaydı bu gerçek bir üniversite adresi olacaktı. ‘freud-edu.de’ ise herkesin bir domain şirketinden alabileceği bir domain. Hiçbir belge gerektirmiyor ve birkaç dolara alınabilir bir adres” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Osman Vedüd Eşidir “Sahte üniversitelerin sahte diplomalarını alan birçok kişi bunun sahte olduğunu biliyor ve kamuda ya da özel sektörde yükselmek için kullanıyor. Bu diplomalarla Türkiye ya da Avrupa’da iş başvurusu yaparsanız sahtecilikten tutuklanabilirsiniz. Masum olduğunuzu ispatlamanız yıllarca sürebilir” ifadelerini kullandı.