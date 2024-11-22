Meşhur Markanın Adı Bir Kez Daha Listede! Kıymalı Börekten Çıkanlar Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.