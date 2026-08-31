Mersin'de Dehşete Düşüren Olay! 16 Yaşındaki Anne Hastanede Doğurduğu Bebeği Çöp Kutusuna Attı

Mersin Erdemli Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisinin çöp kutusunda bulduğu kız bebeğin, hastanenin tuvaletinde doğum yapan 16 yaşındaki H.E.Y. tarafından buraya bırakıldığı belirlendi. “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan H.E.Y.’nin annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Mersin’de Erdemli Devlet Hastanesi'nde bir temizlik görevlisi, çöp kutusuna bırakılmış halde bir kız bebek buldu. Bebeği, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, çöp kutusuna attığı belirlenen H.E.Y. (16), tutuklandı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GELDİ, HASTANE TUVALETİNDE DOĞUM YAPTI

Olay, 27 Ağustos’ta Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi R.H. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle acil servise giden H.E.Y., iddiaya göre, hastanenin tuvaletinde doğum yaptı.

Mersin'de Dehşete Düşüren Olay! 16 Yaşındaki Anne Hastanede Doğurduğu Bebeği Çöp Kutusuna Attı - Resim : 1

ÇÖP KUTUSUNDA BULUNAN BEBEĞİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

H.E.Y., dünyaya getirdiği bebeği, çöp kutusuna attıktan sonra tedaviye alındı. Bu sırada tuvalette temizlik yapan bir görevli, çöp kutusundaki bebeği fark edince durumu hastane yönetimine bildirdi. Muayenenin ardından bebek, tedaviye alındı. Ayrıca H.E.Y. ile R.H.'nin hastaneye girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de Dehşete Düşüren Olay! 16 Yaşındaki Anne Hastanede Doğurduğu Bebeği Çöp Kutusuna Attı - Resim : 2

ANNE İLE KIZI GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin ve Erdemli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla H.E.Y. ile annesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen H.E.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, annesi R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin durumunun iyi olduğu, babasının da tespit edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Mersin'de Dehşete Düşüren Olay! 16 Yaşındaki Anne Hastanede Doğurduğu Bebeği Çöp Kutusuna Attı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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