Mersin'de anne vahşeti: 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!
Mersin'de bir çocuk, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen annesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Mersin'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir anne, misafir olarak gittiği bir akrabasının evinde cinnet geçirdi; 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
Kaynak: İHA
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