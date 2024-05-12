Mersin'de anne vahşeti: 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'de bir çocuk, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen annesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Son Güncelleme:
Mersin'de anne vahşeti: 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir anne, misafir olarak gittiği bir akrabasının evinde cinnet geçirdi; 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Mersin
Son Güncelleme:
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı 23 milyon liralık kaçakçılık vurgunu: 2 gözaltı
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme