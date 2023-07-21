Memuriyetten men edilmişti: Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar

“Genel ahlakı bozduğu” iddiasıyla görevden alınıp memuriyetten men edilen trans Larin Kayataş, mahkemenin göreve iade kararı verdiğini açıkladı.

Memuriyetten men edilmişti: Mahkemeden trans doktor Larin Kayataş hakkında karar

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştığı sırada “Genel ahlakı bozduğu” iddiasıyla doktorluktan men edilen trans Larin Kayataş, göreve iade edildiğini duyurdu.

Kayataş'ın Twitter'dan paylaştığı karara göre mahkeme, meslekten men edilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve görevine iade edilmesine hükmetti.

Kayataş'ın paylaşımı şöyle:

"Üst Mahkeme;

1- Men cezasının hukuka aykırı olduğuna,

2- Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine,

3- Göreve iade edilmeme karar verilmiştir!

Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına

Saygılarımla 

Doktor Larin Kayataş"

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan doktor Larin Kayataş, zorunlu hizmet kapsamında doktorluk yapmak üzere atandığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevini sürdürürken sistematik mobbing, baskı ve ayrımcılıkla karşılaştığını iddia etmişti.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Dr. Kayataş, atandığının ertesi günü bir hastane personelinin kendisini “hal ve hareketlerini genel ahlaka uygun görmediği” için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettiğini ve sadece bu sebepten atandıktan bir ay sonra üç ay görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün disiplin soruşturması da başlattığını söyleyen Kayataş’ın aktardığına göre sonrasında önce kınama cezası verildi ardından 13 Eylül'de memuriyetten men edilerek hekimlik görevine son verildi. 

Kayataş, bu süreçte üç kez savunmaya çağrıldığını ve kendisine “8 Mart’a neden katıldınız?”, “Bu arada siz trans kadın mısınız?”, “Seçim gelince CHP’ye bas geç tweetinizle ne amaçlıyorsunuz?” gibi sorular sorulduğunu söylemişti.

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