Memleket Hasreti Sona Erdi, Dönüş Başladı! Gurbetçiler Sınır Kapılarına Akın Etti: 'Umutla Geldik Üzüntüyle Gidiyoruz'

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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Tatil dönemini memleketlerinde ve Türkiye'nin farklı turizm merkezlerinde değerlendiren gurbetçiler, izinlerinin sona ermesiyle sınır kapılarından geçerek Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüyor. Dönüşlerin artmasıyla başta Kapıkule olmak üzere Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

'GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Yozgatlı Ali Çağlar, tatilin ardından dönüş yoluna çıktıklarını söyledi. Üç haftalık iznin kısa olmasına rağmen zamanı dolu dolu değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Çağlar, “Her sene bir umutla gelip üzüntüyle gidiyoruz ama vatanımızı çok seviyoruz. Her sene gelmeye devam edeceğiz” dedi. Yaklaşık 20 saatlik yolculuğun ardından Viyana'ya ulaşacaklarını belirten Çağlar, dönüş sırasında acele etmeden ve dinlenerek ilerlediklerini ifade etti. Çağlar, yola çıkan diğer gurbetçilere de trafik kurallarına uymaları ve uykusuz araç kullanmamaları yönünde çağrıda bulundu.

'ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Burak Bülbül, tatilini memleketi Samsun'da geçirdiğini ve Karadeniz Bölgesi'ni gezdiğini söyledi. Her yıl yıllık izninde Türkiye'ye geldiğini belirten Bülbül, "Tatilimiz çok güzel geçti, çok memnunuz. Hasretimizi giderdik, akrabalarımızın ellerini öptük, yeğenlerimizle görüştük" dedi Almanya'ya dönen Rabbani Taşdelen de tatilde bol bol akraba ziyareti yaptıklarını anlattı. Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini ifade eden Taşdelen, "Gelirken güzel ve heyecanlı oluyor, yol çabuk geçiyor. Geri dönerken hüzün oluyor çünkü akrabalarımızdan ayrılıyoruz. Seneye inşallah yine vatanımıza geleceğiz" diye konuştu.

'SENEYE YİNE GELECEĞİZ'

Avusturya'ya dönen Mehmet Ülker ise 42 yıldır gurbette yaşadığını ve her yıl tatil için memleketi Yozgat'a geldiğini söyledi. Almanya'ya dönen Rabbani Taşdelen de tatilde bol bol akraba ziyareti yaptıklarını anlattı. Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini ifade eden Taşdelen, "Gelirken güzel ve heyecanlı oluyor, yol çabuk geçiyor. Geri dönerken hüzün oluyor çünkü akrabalarımızdan ayrılıyoruz. Seneye inşallah yine vatanımıza geleceğiz" diye konuştu. Avusturya'ya dönen Mehmet Ülker ise 42 yıldır gurbette yaşadığını ve her yıl tatil için memleketi Yozgat'a geldiğini söyledi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Dönüş yolunun hüzünlü ve buruk geçtiğini dile getiren Ülker, gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı ziyareti şimdiden iple çektiğini belirtti. Almanya'ya giden Ferhat Özkan da tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlattı. Tatilinin güzel geçtiğini belirten Özkan, "Eş dost ziyareti yaptık. Ordu'yu gezdik, teleferiğe bindik. Tatil çabuk geçti, şimdi dönüş yolundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA