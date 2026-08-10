Mekke İttifakı Sahaya İniyor! Türkiye, Suudi Arabistan Ve Pakistan'dan Ortak Savunma Hamlesinin Detayları Belli Oldu

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı, TBMM'nin onayının ardından savunma ve güvenlik alanında somut adımlarla hayata geçirilecek. Üç ülke arasındaki anlaşmayla askerî iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve ortak bir güvenlik mekanizmasının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ittifak kapsamında üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında personel değişimi, ortak askerî tatbikatlar ve savunma sanayisi alanında ortak projeler yürütülmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra istihbarat paylaşımının artırılması ve erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesiyle bölgesel tehditlere karşı ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ASKERİ PERSONEL DEĞİŞİMİYLE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Anlaşmanın öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek askerî personel değişimleri olacak. Bu uygulamayla üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında deneyim aktarımının artırılması, eğitim ve operasyon süreçlerinde karşılıklı bilgi paylaşımının geliştirilmesi hedefleniyor. Farklı orduların sahip olduğu kabiliyetlerin daha yakından tanınmasıyla uzun vadeli askerî iş birliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

ORTAK TATBİKATLARLA OPERASYONEL UYUM ARTIRILACAK

Mekke İttifakı'nın bir diğer önemli ayağını ortak askerî tatbikatlar oluşturacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek tatbikatlarda, farklı birliklerin birlikte hareket etme kapasitesinin geliştirilmesi planlanıyor. Tatbikatların özellikle olası kriz ve tehdit durumlarında ülkeler arasındaki koordinasyonu hızlandırması ve operasyonel uyumu artırması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE ORTAK PROJELER

İttifakın savunma sanayisi boyutunda ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üretim, teknoloji ve AR-GE alanındaki imkânlarının daha etkin şekilde bir araya getirilmesi hedefleniyor. Üç ülkenin savunma alanındaki mevcut kapasitesinin ortak projelerle geliştirilmesi ve uzun vadeli teknolojik iş birliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI VE ERKEN UYARI

Mekke İttifakı'nın güvenlik ayağında istihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Üç ülke arasındaki bilgi akışının güçlendirilmesiyle bölgesel tehditlerin daha erken tespit edilmesi amaçlanıyor. Erken uyarı kapasitesinin geliştirilmesi sayesinde olası saldırı ve krizlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, aynı zamanda üç ülkenin ortak caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi