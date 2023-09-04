Meclis lokantasında 'rezervasyon' dönemi: Yer bulunamıyor

Meclis lokantasında yer bulunamıyor. Vekiller, yemek yemek için 1 hafta önceden rezervasyon yaptırıyor.

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Meclis lokantasında 'rezervasyon' dönemi: Yer bulunamıyor

Türkiye'de en fazla maaş alan meslek grubu olan milletvekilleri ve yine kamuda en yüksek maaşla çalışan grupta olan sekreter ve danışmanlarının yemek yiyebildiği Meclis lokanta, restoran, kafe ve dinlenme tesislerinde talep patlaması var. Kuzu şişin 45, tatlının 15 lira olduğu tesislerden milletvekilleri, meclis çalışanları ve yakınları yararlanıyor. Talep fazla olunca bir hafta sonraya randevu veriliyor.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, yemeklerin dışarıya göre oldukça uygun fiyatlı olmasından dolayı milletvekilleri yakınları ve personel artık öğünlerinin çoğunu ‘evde yemekten daha ucuz oluyor” diyerek Meclis lokantada yemeyi tercih ediyor.

TBMM'nin ana binasında ve milletvekili odalarının bulunduğu binada 2'şer restoran bulunuyor. Bahçedeki iki restoran ve kafenin yanında Eğitim ve Sosyal Tesis olan Ala Restoran'da da 2 lokanta var. Yaz döneminde ana binanın bahçesindeki restoran kapanınca Ala Restoran'a talep arttı. Ve bir hafta önceden rezervasyon yapılmadığı takdirde yemek yiyebilmek adeta imkansız hale geldi.

"REZERVASYON İMKANSIZ OLDU"

Eski Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın oğlu olan Özgür Artantaş, Ala Restoran'ın Google hesabına yaptığı yorumda, “Artık açık bulursak şanslıyız. Rezervasyon imkansız oldu. Rezervasyon için ileri tarihli yer almıyorlar. Yer ayırma yapabilir iseniz bu artık mucize. Bir bakıyorsunuz yer rezervasyonunuz da yok imiş. Yemekler vasat oldu. Eski tadı tuzu kalmadı. Bu duruma el atılması şart” diye yazdı.

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