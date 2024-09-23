Meclis Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya geldi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'da bulunan Kurtulmuş, Moskova'da çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya Federasyon Konseyi Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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