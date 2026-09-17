MEB’den Öğrencilere Sınav Desteği! YKS ve LGS Deneme Takvimi Açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye genelinde uygulanacak 12 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 10 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) denemesinin takvimini açıkladı.

MEBİ’DE YKS VE LGS’YE HAZIRLIK DESTEĞİ

Okul derslerine destek sunmanın yanı sıra merkezi sınavlara hazırlık imkanı sağlayan MEBİ, öğrencilerin bireysel çalışma süreçlerine katkı sunmayı sürdürüyor. Yapay zeka destekli platformda konu anlatım videoları, etkileşimli içerikler, konu özetleri, soru içerikleri, raporlama ve hedef belirleme araçları bulunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek Türkiye geneli denemelerle öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinin yıl boyunca takip edilmesi ve ihtiyaç duydukları alanlarda çalışma yapmalarının desteklenmesi hedefleniyor. 10 LGS denemesi 8. sınıf öğrencilerine, 12 YKS denemesi ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik gerçekleştirilecek. YKS denemelerinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları yer alacak.

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül tarihleri arasında, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Denemeler Haziran 2027’ye kadar belirli aralıklarla devam edecek. Öğrenciler, Türkiye genelindeki sınavlara katılarak mevcut seviyelerini görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırma yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ile konuları belirleyebilecek. Her denemenin tamamlanmasının ardından uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler bu çözümler sayesinde soruların çözüm aşamalarını inceleyebilecek, farklı çözüm yöntemlerini görebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda yaşadıkları güçlükleri değerlendirebilecek.

AYRINTILI RAPORLARLA GELİŞİM TAKİBİ

MEBİ'nin Raporlar Modülü, Türkiye geneli ve bireysel deneme sonuçlarını öğrencilerin gelişimini takip edebileceği verilere dönüştürecek. Ders, konu, kazanım ve öğrenme çıktıları üzerinden hazırlanan analizler sayesinde öğrenciler güçlü oldukları ve desteğe ihtiyaç duydukları alanları görebilecek. “Deneme Sınavı Raporlarım” bölümünde ders ve soru bazındaki sonuçlar ayrıntılı şekilde incelenebilecek. “İlerleme Raporlarım” kısmında ise önceki deneme sonuçlarıyla karşılaştırmalı grafikler üzerinden gelişim takip edilebilecek. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler ayrıca “Hedef Raporlarım” bölümünde deneme sonuçlarını hedefledikleri liseler ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarına ilişkin verilerle birlikte değerlendirebilecek. Platformdaki raporlar ve çalışma planı özellikleri, öğrencilerin hazırlıklarını bireysel ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda şekillendirmelerine yardımcı olacak.

OKULLAR DA DENEMELERİ BASILI OLARAK UYGULAYABİLECEK

Denemeleri sınıf ortamında basılı şekilde gerçekleştirmek isteyen okullar da MEBİ imkanlarından yararlanabilecek. Okullar, platform üzerinden öğrenciler adına oluşturulan karekodlu optik formları indirerek çıktılarını alabilecek. Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü üzerinden ise okula özel denemeler, MEBİ’nin soru havuzundan yararlanılarak hazırlanabilecek. Uygulama sonrasında okul yöneticileri doldurulan optik formları MEBİ Optik uygulamasıyla sisteme aktarabilecek. Böylece basılı olarak yapılan denemelerin sonuçları da öğrencilerin MEBİ profillerine işlenecek. Öğrenciler, Türkiye genelinde il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını, ders bazındaki sonuçlarını ve ayrıntılı analizlerini platform üzerinden görüntüleyebilecek. Okullarda uygulanan basılı denemeler de MEBİ’nin dijital ölçme, değerlendirme ve gelişim takip sistemine dahil edilecek. Eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan denemelere “mebi.eba.gov.tr” adresi veya MEBİ mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek. Öğrenciler ve mezunlar, uygulama takviminde belirtilen tarihlerde denemelere girerek sonuçlarına ve gelişim raporlarına MEBİ üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA