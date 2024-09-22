Masterchef'te Bursa Siyah İnciriyle Birinci Olmak İçin Yarışıldı

MasterChef Türkiye’de, Bursa siyah inciri ile yapılan farklı tatlarla şeflerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar tarafından beğeniyle izlenen MasterChef Türkiye’de yarışmacılara Bursa siyah incirini ana malzeme olarak verildi. Avrupa Birliği’nden (AB) tescil alan Bursa siyah inciri ile hünerlerini sergileyen yarışmacılar, birinci olabilmek için zamanla yarıştı. Birbirinden farklı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, şeflerinde beğenisini kazandı. En iyi tabağı seçmekte zorlanan jüri üyelerinden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yapılan eksikleri ve beğenilerini sıraladı. Şeflerin belirlediği tabaklar arasında sonuncu olan ise yarışmaya 20. olarak veda etti.

Kaynak: İHA