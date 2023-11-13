MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış!
MASAK’ın Dilan-Engin Polat raporundaki detaylar ortaya çıktı. Raporda, Polat çiftinin şirketleri üzerinden para akışının nasıl sağlandığı anlatıldı.
Polatlar akrabalarına çeşitli şirketler kurdurttuğu, Engin Polat’ın babası, kardeşi, anneannesi, dayısının eşi ile Dilan Polat’ın iki kardeşi de yönetici olarak o şirketlerde yer aldığı belirtilen MASAK raporundaki detaylar ortaya çıktı.
Sözcü’den İpek Özbey, MASAK raporunun detaylarını şöyle aktardı:
“Bu şirketler kozmetik ürünlerini kendi internet sitelerinde ve adı çok bilinen elektronik ticaret sitelerinde satıyor. Şirketlerin hesaplarına gelen para –ki 500 milyon TL’nin üzerinde- bankaların ve İYZİCO adlı ödeme kuruluşunun pos ödemeleriyle Trendyol satışlarından kaynaklanıyor. Bu büyük paralar, söz konusu şirketlerde toplanıyor."
"Sonra büyük kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekiliyor. Ama ne hikmetse nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce aynı gün içinde Dilan ve Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da bu soruşturmada en çok ismi geçen ve tek ortağı/yöneticisi Engin Polat olan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı şirketin banka hesabına nakit yatırılıyor."
"Diğer yandan elektronik ticaret ile satış yapan ve gelir elde eden bu şirketlerin mal alışlarına bakılıyor. Büyük kısmı yine hedef kişilerle bir şekilde bağlantılı olan tedarikçilerden gerçekleşiyor."
"Ama bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı yok. Üstelik beyanname vermiyorlar… Çalışanları da bulunmuyor. Bankacılık hareketleri de yok. Haklarında sahte belge düzenleme kaydı var. Burada doğan şüphe şu: Dilan POLAT ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanılıyor olabilir."
"Üstelik elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul’e bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıyor ve lüks araç ile gayrimenkul alınıyor ya, işte bu tam da suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna işaret ediyor."
"MASAK’ın dikkat çektiği bir diğer konu önemli. İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği belirtiliyor. Yani bu iş daha çok su kaldırır.”