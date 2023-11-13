MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış!

"Sonra büyük kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce nakit çekiliyor. Ama ne hikmetse nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı kişilerce aynı gün içinde Dilan ve Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da bu soruşturmada en çok ismi geçen ve tek ortağı/yöneticisi Engin Polat olan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanlı şirketin banka hesabına nakit yatırılıyor."