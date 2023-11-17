MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı: İşte Dilan Polat'ın beden işçiliğinden holding sahipliğine uzanan hayatı

Engin Polat, 2007'den 2014 yılına ön muhasebeci olarak çalıştı. 2015'te kendi işini kurdu. Henüz 17 yaşında işlediği yaralama ile trafik güvenliğini tehdit etmekten suçundan ve alkollü araç kullanmaktan halen yargılanıyor.

Polat, banka hesaplarına 2021-2023 arasında 53 işlemde toplam 55.280.080 TL, 13.04.2023'te 40.000 USD ve 57.185 Euro yatırdı. Üçüncü kişilerle yaptığı transfer işlemlerine bakıldığında 2017 ve 2023 yılları arasında 101 işlemde 38.109.001 TL transferi aldı.