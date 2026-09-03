Marmara'daki Gemi Kazasında Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı: 'Dümende Tecrübesiz Kaptan' Varmış

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gemi kazası soruşturması kapsamında ALSU isimli gemide gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanan ön rapor ortaya çıktı. Raporda, yaşanan can kayıpları ve kayıpların temel nedeninin “Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı” olduğu değerlendirildi. Raporda ayrıca ALSU gemisinde gözcü bulundurulması halinde batmanın önlenebileceği belirtildi.

ÇARPIŞMA SAAT 03.13’TE MEYDANA GELDİ

Bilirkişi ön raporunda çarpışmanın saat 03.13’te gerçekleştiği belirtildi. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele tarafından aldığı yırtılma nedeniyle kısa sürede battığı, ALSU gemisinde ise sancak bordasında hafif sıyrıklar dışında geminin seyrini engelleyecek veya su almasına yol açacak ciddi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi. Raporda, “Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0,5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir” ifadelerine yer verildi.

'GÖZCÜ BULUNSAYDI ÇATIŞMA ÖNLENEBİLİRDİ'

Ön raporda, ALSU’nun kendi emniyet kılavuzunda yer alan “Watch Condition B” kuralına uyulması halinde kazanın önlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Eğer ALSU, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi.” Raporda, köprüüstünde tek başına bulunan ve tecrübesiz olduğu belirtilen zabitin durumu zamanında analiz edemediği, bunun da can kayıpları ve kayıplarla sonuçlanan facianın önünü açtığı ifade edildi.

AIS KAYDI RAPORDA DİKKAT ÇEKTİ

Ön raporda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri tarafından soruşturma dosyasına sunulan VTS görüntülerinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait herhangi bir görüntü kaydının bulunmadığı da belirtildi. Buna karşın raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ALSU gemisinin ECDIS ekranında görüldüğü bilgisine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi