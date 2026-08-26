Yalova Açıklarında Deprem

Marmara Denizi’nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre deprem, Yalova açıklarında ve yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Son Güncelleme:
Yalova Açıklarında Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 14.24'te kaydedilen sarsıntının derinliği 13,53 kilometre olarak ölçüldü.

Yalova Açıklarında Deprem - Resim : 1

YALOVA YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise aynı saatte meydana gelen depremin büyüklüğünü 2,9, derinliğini ise 10,5 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Marmara depremi Yalova
Son Güncelleme:
Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor
ÖSYM'den MEB AGS Sonuçlarında Hata Açıklaması! Puanlar Yeniden Hesaplanacak ÖSYM'den MEB AGS Sonuçlarında Hata Açıklaması
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı! Diziyle Göğsüne Basıp Yastıkla Boğmuş Olabilirler Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı!
Mahkeme Durdurdu, Valilik Yeni Görevlendirmeyi Açıkladı! Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak? Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak?
Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu
Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremleri Sonrası Çarpıcı Fay Açıklaması! “En Büyük Hatalardan Biri” Marmara'daki Sismik Hareketlilik Sonrası Üşümezsoy'dan Dikkat Çeken Sözler!
Mansur Yavaş Kararını Verdi: YENİ Parti'ye mi Geçecek, CHP'de mi Kalacak? Mansur Yavaş Kararını Verdi: YENİ Parti'ye mi Geçecek, CHP'de mi Kalacak?