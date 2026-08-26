Yalova Açıklarında Deprem

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Marmara Denizi'nde, Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 14.24'te kaydedilen sarsıntının derinliği 13,53 kilometre olarak ölçüldü.

YALOVA YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi ise aynı saatte meydana gelen depremin büyüklüğünü 2,9, derinliğini ise 10,5 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi