Marmara Denizi’nde Nadir Görüntü! 'Sahanda Yumurta' Denizanası Ortaya Çıktı

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında, halk arasında 'sahanda yumurta denizanası' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği denizanasının, sıcak denizlerde yaşayan ve Akdeniz ile Ege’de yaygın görülen bir tür olduğu belirtildi.

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Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında, halk arasında 'Sahanda yumurta' ve 'Maviş' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde ilerleyen denizanasını fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yuvarlak gövdesi ve çok sayıdaki koluyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntının etkisiyle deniz yüzeyinde hareket etti.

Marmara Denizi’nde Nadir Görüntü! 'Sahanda Yumurta' Denizanası Ortaya Çıktı - Resim : 1

AKDENİZ VE EGE’DE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Görüntülenen türün sıcak denizlerde yaşayan Cotylorhiza tuberculata olduğu belirtildi. Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın şekilde görülen bu türe, daha önce Marmara Denizi’nin güney kıyılarında da rastlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

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