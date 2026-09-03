Marmara Denizi’nde Nadir Görüntü! 'Sahanda Yumurta' Denizanası Ortaya Çıktı

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Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında, halk arasında 'Sahanda yumurta' ve 'Maviş' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde ilerleyen denizanasını fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yuvarlak gövdesi ve çok sayıdaki koluyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntının etkisiyle deniz yüzeyinde hareket etti.

AKDENİZ VE EGE’DE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Görüntülenen türün sıcak denizlerde yaşayan Cotylorhiza tuberculata olduğu belirtildi. Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın şekilde görülen bu türe, daha önce Marmara Denizi’nin güney kıyılarında da rastlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA