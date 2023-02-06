Mansur Yavaş'tan deprem paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'tan deprem paylaşımı

Gaziantep, Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Gaziantep Nurdağı’nda 6.4 büyüklüğünde yaşanan depremi üzüntüyle öğrendim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yetkililerin yönlendirmeleri dahilinde hareket etmek zorundayız. Lütfen sakinliğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı. 

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