Mansur Yavaş'tan deprem paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından paylaşım yaptı.
Gaziantep, Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Gaziantep Nurdağı’nda 6.4 büyüklüğünde yaşanan depremi üzüntüyle öğrendim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yetkililerin yönlendirmeleri dahilinde hareket etmek zorundayız. Lütfen sakinliğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Nurdağı’nda 6.4 büyüklüğünde yaşanan depremi üzüntüyle öğrendim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 6, 2023
Yetkililerin yönlendirmeleri dahilinde hareket etmek zorundayız. Lütfen sakinliğimizi koruyalım.