Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz

"Belediyecilikten anlamıyorlar, yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü 2 ay. Bir altgeçit yaparsınız 3 ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan, belediye dediğin zaman doğumundan, ölümüne kadar kentte yaşayan insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur belediye.