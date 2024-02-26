Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesi oy oranını paylaştı: "Oy rekoruyla geliyoruz."

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Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz - Resim: 1

CHP tarafından bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş; AKP'li Turgut Altınok, İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım ve DEM Partili Gültan Kışanak ile
Öztürk Türkdoğan'a karşı yarışacağı seçime ilişkin oy oranı paylaştı.

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Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz - Resim: 2

"Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfatlara, kavşaklara kimse bakmaz" diyen Yavaş, şöyle devam etti:

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Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz - Resim: 3

"İnsanların gönlüne girmişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor.

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Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz - Resim: 4

"Belediyecilikten anlamıyorlar, yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü 2 ay. Bir altgeçit yaparsınız 3 ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan, belediye dediğin zaman doğumundan, ölümüne kadar kentte yaşayan insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur belediye.

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Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz - Resim: 5

Bunun içerisine eğitim girer, sağlık girer, esnaflar girer, iş dünyası girer, işsizler girer, işçiler girer benim belediyecilik anlayışım darda kim varsa hızır gibi yanında olmak."

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