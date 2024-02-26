Mansur Yavaş'ın anketi: İnsanların gönlüne girmişiz, oy rekoruyla geliyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler öncesi oy oranını paylaştı: "Oy rekoruyla geliyoruz."
CHP tarafından bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş; AKP'li Turgut Altınok, İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım ve DEM Partili Gültan Kışanak ile
Öztürk Türkdoğan'a karşı yarışacağı seçime ilişkin oy oranı paylaştı.
"Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfatlara, kavşaklara kimse bakmaz" diyen Yavaş, şöyle devam etti:
"İnsanların gönlüne girmişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor.
"Belediyecilikten anlamıyorlar, yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü 2 ay. Bir altgeçit yaparsınız 3 ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan, belediye dediğin zaman doğumundan, ölümüne kadar kentte yaşayan insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur belediye.
Bunun içerisine eğitim girer, sağlık girer, esnaflar girer, iş dünyası girer, işsizler girer, işçiler girer benim belediyecilik anlayışım darda kim varsa hızır gibi yanında olmak."