Manisa'da Miniklere 'Mahremiyet Eğitimi' Verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği eğitim faaliyetleri devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uncubozköy, Kentpark ve Adnan Menderes Çocuk Eğitim Merkezleri'nde "Mahremiyet Eğitimi" verildi. Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen "Benim Bedenim" adlı eğitime 3-5 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Psikolog Ekici, eğitimde miniklere; beden bilgisi, dokunma ve sınırlar, özel alanlar, özel bölgeler ve güvenli iletişim konuları hakkında bilgi verdi. Verilen eğitimde 3-5 yaş arasındaki çocukların istismar riskini azaltmak ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, çocukların kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını, hayır deme yetisini geliştirmelerini ve özel alanlarını sınırlamaları amaçlandı.

Kaynak: ANKA