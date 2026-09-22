Manisa'da Lise Önünde Silahlı Saldırı! Yaralı Öğrenciler Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla çevreye ateş açması paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bilinmeyen bir nedenle okulun önünde silahla ateş açtı. Silah seslerinin ardından saldırıda bazı öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

OKUL ÖNÜNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ederken bölgede güvenlik önlemi aldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği bölgede incelemeleri devam ederken, saldırganın kimliğinin ve olayın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında silahla ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ihbarın alınmasının ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme ve çalışmaların sürdüğü kaydedilirken, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA