Manifest Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

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“Müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kamuoyunda “Manifest” grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akış’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne getirilen Akış, savcılıkta ifade verdi. Akış, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Tolga Akış’ın tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan Akış’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Akış ifadesinde, “Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Mesut Adlin bu yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır” dedi.

AKIŞ’IN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tolga Akış’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Akış ifadesinde, “Manifest isimli müzik grubunun kurucusuyum. Söz konusu müzik grubundaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtim. Söz konusu yarışma YouTube’da da devam etmektedir. Hesaplarım ayrıntılı olarak incelendiğinde, yurt dışı olarak sorduğunuz ülkelerden sadece iki yerden para gelmektedir. Bunlardan biri YouTube adlı sosyal medya uygulamasından, diğeri ise müzik servislerinden gelmektedir.” dedi. Mesut Adlin ve Zeynep Sürmeli’yi tanıdığını belirten Akış, Adlin ile daha önce projelerinde fotoğrafçı olarak çalıştığı için tanıştığını ifade etti. Akış, bazı kadınların Adlin hakkında taciz iddialarında bulunmasının ardından kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bunu sosyal medyada açıkladıklarını söyledi. Akış, sosyal medyada paylaşılan ve kendisiyle ilgili gündeme gelen yazışmaların eşi Gizem Akış ile Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki yazışmalar olduğunu belirterek, “Söz konusu yazışmalar tamamen mizah amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Mesut Adlin bu yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

'ÜYELERİN HASTA OLDUĞU ZAMAN SAHNEYE BASKIYLA ÇIKTIĞI İDDİASI YANLIŞ'

Akış, 6 Eylül 2025 tarihinde Küçükçiftlik Parkı’nda gerçekleşen ve daha sonra Manifest grubunun üyesi olan yedi kişinin yargılandığı soruşturmada şüpheli olmadığını söyledi. Söz konusu etkinlikteki dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Manifest grubuyla yapılan iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşımında yüzde 60’lık kısmın grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40’lık kısmın ise şirketin Manifest projesine ilişkin giderlerine ayrıldığını belirten Akış, basında yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Akış, grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiasını da reddederken, kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacaklarına ilişkin uygulamanın ise projeyi korumak amacıyla getirildiğini söyledi. Grup üyelerinin tatilde kendisiyle birlikte tatil yapma zorunluluğu bulunduğu yönündeki iddianın da doğru olmadığını belirten Akış, söz konusu fotoğraf ve videonun yaklaşık 1,5 yıl önce birlikte yapılan bir günlük tatilde çekildiğini ifade etti. Akış, grup üyelerinin hasta olduklarında sahneye çıkmaya zorlandıkları iddiasını da reddetti.

'HESAPLARIMI SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMAK İÇİN KULLANMADIM'

Yenikapı konser alanında Hilal isimli grup üyesinin kendi rızasıyla konsere geri dönmek istemesine rağmen, iki doktordan net onay almadan sahneye çıkmasına izin vermediğini belirten Akış, bu nedenle konserin yarım saat uzadığını söyledi. Hilal’e sahneye çıkmak zorunda olmadığını defalarca söylediğini ifade eden Akış, konserlerde doktor, psikolog ve fizyoterapistin de grup üyelerine eşlik ettiğini aktardı. Akış, basında yer alan yapay PR çalışmaları ve bot hesaplarına ilişkin iddiaları da reddetti. Netflix’e dizi yapmak için başvurduklarını belirten Akış, platformun grubun dizisinden ziyade belgeselinin daha fazla ses getireceğini değerlendirmesi üzerine bu yönde çalışmaya başladıklarını söyledi. Hesaplarını suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanmadığını savunan Akış, gözaltına alındığında telefon şifresini kendi rızasıyla teslim ettiğini belirterek, telefon ve banka hesaplarının incelenmesi halinde beyanlarının doğruluğunun ortaya çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA-DHA