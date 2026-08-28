'Manifest' Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı

“Manifest” grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, “müstehcenlik” suçlaması kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Akış, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmişti.

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Manifest” adıyla bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, “müstehcenlik” suçlaması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

'Manifest' Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı - Resim : 1

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Akış, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Akış, “müstehcenlik” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Tolga Akış’ın tutuklanmasına karar verildi.

Manifest Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk EdildiManifest Kurucusu Tolga Akış Adliyeye Sevk EdildiGüncel

Müstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına AlındıMüstehcenlik, Uyuşturucu ve Kara Para Aklama... 'Manifest' Grubunun Kurucusu Tolga Akış Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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