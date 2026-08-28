'Manifest' Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı

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“Manifest” adıyla bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, “müstehcenlik” suçlaması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Akış, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Akış, “müstehcenlik” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Tolga Akış’ın tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA