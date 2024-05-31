Malezyalı şirket Sabiha Gökçen’deki ortaklıktan ayrıldı

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul’daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) ve IC Holding arasındaki “stratejik iş birliğinin” sona erdiğini duyuruldu.

Ortaklığın sonlandığı yapılan açıklama ile kamuoyuna duyurulurken açıklamada, "Malezya Havalimanları’nın IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023 tarihinde başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması; MAHB’ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG’nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu optimizasyon çalışmasının Haziran sonu tamamlanması beklenmektedir" denildi.

1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), halen 5’i uluslararası olmak üzere 39 havalimanı işletmesini yürütüyor.