Malatya Depremi'nde 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Otelin Duruşmasına Devam Kararı

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y. ve S.Y, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Sanıklardan M.B. de bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, Bursa Barosundan bir grup avukatın davaya katılma talebini uygun görmedi.

Sanık İ.Y, otelin hem ortağı hem müdürü gözüktüğünü ancak çelik kapı montajı sektöründe faaliyet gösterdiğini ve otelle bir bağı olmadığını öne sürdü.

2012 yılında devraldığı Kırçuval AŞ'yi 8 ay sonra devrettiğini, devir nedeniyle bir para alma ve vermenin söz konusu olmadığını ifade eden İ.Y, "Bizim muhasebeci ayarladı yoksa ben Kırçuval'ları tanımıyorum. Ben devraldığımda onlar oteli almamıştı. Ben devrettiğimde de şirkette otel yoktu." dedi.

Otel çalışanlarından sanık Z.K'nin kızı R.K, Elazığ depreminde otelin hasarsız olduğunu savunarak bu depremden sonra herhangi bir tadilat da yapmadıklarını söyledi.

Otel çalışanlarından Gülten Güler, Elazığ depreminde otelin hiç kapalı kalmadığını, binada çatlak görmediğini dile getirdi.

Depremde hayatını kaybeden Metin Işık'ın eşi Buket Altıok Işık, otelin 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli depremde hasar alması nedeniyle kapandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

BUKET IŞIK, SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

Yaşamını yitiren Murat Çiloğulları'nın babası Yusuf Çiloğulları, deprem sonrası binanın bulunduğu alana gittiğinde başka binaların yıkılmadığını, bunun da otelin daha önce hasarlı olabileceğini akıllara getirdiğini ifade etti.

Otel enkazından sağ çıkarılan Berk Söylemez, 2015 ve 2022 yıllarında da otelde kaldığını, otelin bodrum katında döküntüler ve nem olduğunu, odaların renginin, lobinin değiştiğini gördüğünü belirtti.

Otel enkazında yaşamını yitiren sporculardan Resul Gün'ün babası Süleyman Gün de deprem sonrasında geldiklerinde enkazın un gibi dağıldığını gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden hasar tespit raporunun ıslak imzalı gönderilmesine, otelin Elazığ depreminde kapalı olup olmadığının İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığından sorulmasına, arama kurtarma ekibindeki Görkem Atsay'ın tanık olarak dinlenmesine, sanıklardan İ.Y'nin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, diğer sanıkların adli kontrol uygulamasının devamına karar vererek duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Öte yandan, otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden sporcuların yakınları duruşma sonrasında adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Sporculardan Emincan Kocabaş'ın annesi Nursel Kocabaş, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş da "Otel sağlamsa neden depremin ilk saniyelerinde yıkıldı, merak ediyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Otel'de Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kırçuval Otel'in yıkılmasıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA