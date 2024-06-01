Mahkemeden karar: Regl olduğu için pantolonunu değiştiren polise verilen ceza iptal edildi

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, İstanbul’da bir ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kadın polis, maç nedeniyle Vodafone Park Stadyumu’ndaki arama noktasında görevlendirildi. Resmi üniforması ile görev yerine giden kadın polis, lavaboya gittiğinde regl olduğu için pantolonunun lekelendiğini fark etti. Göreve gelirken yanında getirdiği sivil pantolonu giymek zorunda kalan kadın polis, üzerine de polis tanıtım yeleği giyerek görev yerine döndü. Görevli erkek komiserin neden sivil pantolonla görev yaptığını sorması üzerine ise “Pantolonuma ayran döküldü” cevabını veren kadın polis hakkında tutanak tutuldu. Polis memuru hakkında “izin verilen haller dışında üniforma giymemek” gerekçesiyle 4 gün aylıktan kesme cezası verildi.

‘DURUMU AÇIK ŞEKİLDE İZAH EDEMEYECEĞİM İÇİN ÖYLE DEDİM’

Söz konusu ceza yargıya taşındı. İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu’nun kararına karşı açılan davada ifadesi alınan kadın polis, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bahse konu tarihte ben Ümraniye’deki ikametimden resmi pantolonumu ve botumu giyerek palaskamı ve resmi tişörtümü de çantama koyarak evden çıktım. Çantama yedek sivil panolumu da almıştım, özel günümde olduğum için. Stada görev saatimden yarım saat önce gitmişim, stada vardığımda lavaboya girmek istediğimde güvenliğin engeli ile karşılaştım, güvenlikçilerden rica ederek lavaboya polis tişörtümü giymeye gittim, lavaboya girdiğimde resmi pantolonumda kan lekesi olduğu fark ettim. Bu nedenle yanımda götürmüş olduğum sivil pantolonumla değiştirmek zorunda kaldım, hatta botlarımı değiştirmedim çünkü yanımda yedek ayakkabı götürmemiştim. Daha sonra dışarı çıktığımda aynı karakolda görev yaptığım polis memuru üzerimi neden değiştirdiğimi sordu, ben de kendisine üzerime ayran döküldüğünü aracında polis yeleği olup olmadığını sordum, kendisi de aracından kırmızı polis yeleği getirerek bana verdi. Ben de görev yerime bu şekilde geçmek zorunda kaldım. Görev yerime geçtiğimde sorumlu erkek komiser bana 'neden sivil olduğumu sordu', ben de kendisine durumu açık bir şekilde izah edemeyeceğim için pantolonuma ayran döküldü ve üzerime değiştirmek orunda kaldığımı söyledim. Benim görevli olduğum nokta ön arama noktasıdır ve en kalabalık noktadır. Ben pantolonumu değiştirmeden o kadar erkeğin içinde bu şekilde çalışamazdım.”

Olay gününe dair ifadesi alınan kadın polisin çalışma arkadaşları da olayı doğruladı.

MAHKEME CEZAYI HUKUKA UYGUN BULMADI

Dava konusu cezaya ilişkin kararını veren İstanbul 7’inci İdare Mahkemesi, kadın polise verilen cezanın hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı: “Dosya içeriğinde yer alan soruşturma raporu ve ki ifade tutanakları ile diğer bilgi ve belgelere bakıldığında, davacının görevli olduğu yere resmi üniforma ile gelip gelmediği hususunun tam olarak aydınlatılmadığı, polis memurunun davacıyı resmi üniformayla gördüğünü daha sonra davacının kıyafetinin değiştirmek için lavaboya gittiğini beyan etmesi karşısında, davacının mazeret olarak bildirdiği durumun doğru olup olmadığının da yeterince araştırılmadığı görüldüğünden, tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline.”