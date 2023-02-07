Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Mahir İpek, depremde enkazda kalan yeğenleri için yardım çağrısında bulunmuştu. Ünlü oyuncu, paylaşımından bir saat sonra yeğenlerinin tamamının kurtarıldığını açıkladı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından merkezi Elbistan olan ikinci deprem 7,6 büyüklüğünde kaydedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Show TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür'ün oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söylemişti.
İpek, yeni bir paylaşımda bulunarak yeğenlerinin enkazdan çıkarıldığını duyurdu: "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun."
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