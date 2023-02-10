Liyakatin fotoğrafı: Maraş'taki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası binası yıkılmadı

Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası’nın İl Temsilciliği binası, çevresindeki binaların enkaza dönüşmesine rağmen sağlam bir şekilde ayakta kaldı.

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Liyakatin fotoğrafı: Maraş'taki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası binası yıkılmadı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran, binlerce yapının da yıkılmasına sebep olan iki büyük depremlerde ayakta kalan İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasının fotoğrafını paylaştı.

Ulutaş'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta söz konusu binanın çevresinde çoğu yapının yerle bir olduğu dikkat çekti.

Ulutaş, böylesine büyük depremlerde bile 'mühendislik' ve 'bilimle' ayakta kalabilecek binalar yapılabileceğine vurgu yaparak "Yeter ki halk yararına uygulansın" dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ayakta kalabilmeyi başaran binaya ait fotoğrafı paylaşan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası. Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!"

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