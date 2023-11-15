Kurukahveci Mehmet Efendi'den yeni açıklama: Operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyoruz

"İsrail askerlerine kahve gönderdiği "iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den ikinci açıklama geldi.

Firmanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz." denildi.

Firmanın açıklaması şöyle:

"Firmamız ve ailemiz hakkında bir süre önce başlatılan organize saldırılar bugün de X platformunda devam etmektedir. İsrail merkezli bir grup tarafından yapıldığını tespit ettiğimiz operasyonun maksadının ne olduğunu çok iyi biliyor ve görüyoruz. Kurukahveci Mehmet Efendi şirketi hiçbir koşulda Gazzeli binlerce masum çocuk ve kadını katleden İsrail hükümetine, İsrail ordusuna ve katliama ortak olan gruplara destek vermemiştir, vermeyecektir. Masum insanları terörist göstermeye çalıştıkları gibi Türk milletine mal olmuş markamızı karalama çabası gösterenleri de lanetliyoruz."