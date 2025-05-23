Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Resmi Açıklama Geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı tatili tarihlerini duyurdu. Milyonlarca kişi tatilin uzatılmasını bekliyordu ancak tatil uzatılmadı. Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayarak, 9 Haziran'da sona erecek.

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Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Resmi Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayarak 9 Haziran Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılacağını duyurdu. Böylece kamu personeli için toplam 4,5 günlük resmi tatil süresi oluşmuş oldu.

SALI GÜNÜ MESAİ BAŞLIYOR

Milyonlarca kamu çalışanı, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasını bekliyordu. Yapılan açıklamayla beklentiler suya düştü. Kamu kurumlarında normal mesai düzeni 10 Haziran Salı günü yeniden başlayacak.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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