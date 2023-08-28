Kulis: İmamoğlu'na yakın kaynaklar Akşener'in çıkışıyla ilgili konuştu, 'buna başka kim cesaret etti?'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden eleştirdi. Akşener, adaylık önerdiği isimler olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu için "Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre Akşener’in açıklamasını değerlendiren İmamoğlu'na yakın isimler, sert sözler için "Siyaset maalesef artık böyle bir hal aldı. Bunlar öfkeyle söylenen sözler. İleride ne olacağını zaman gösterecektir" dedi.

İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanmadaki kararlığının her zaman olduğunu söyleyen kaynaklar, "Partiler 'İttifak yok' dese bile millet ittifak yapar. İstanbul tarihinin en çok iş yapılan dönemlerinden birini yaşıyoruz. Vatandaş Ekrem Başkan’dan razı" ifadelerini kullandı.

'İLÇELER İÇİN DE ÇALIŞACAK'

İstanbul'da her partinin kendi adayını çıkardığı bir senaryoda da İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyen isimler, "Ekrem Başkan İstanbul’da güzel işler yaptı. Partiler ittifak yaptığında her zaman hesaplar tutmuyor. Ama millet karar verdi mi önünde kimse duramaz. Genel başkanlar konuşabilir ama kararı millet verir" yorumunu yaptı.

İmamoğlu'nun hedefinin sadece büyükşehiri değil, ilçeleri de kazanmak olduğunu söyleyen kaynaklar, "Bunun için de ne olursa olsun çalışacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu’nun 2019’da aday gösterildiğinde tanınır bir isim olmadığını söyleyen kaynaklar, "Buna rağmen bir başbakanı ve cumhurbaşkanını yendi. Yüzde 5-6 tanınırlıkla İstanbul'a aday olacak kadar cesur bir isimdi. Erdoğan'a karşı iki kere seçim kazandı. Buna başka kim cesaret etti?" dedi.