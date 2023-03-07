Kriz bitti, Kılıçdaroğlu aday oldu: 'Erdoğan'ın şapkadan üç - dört tavşan çıkarması gerekecek'
Köşe yazarları, Millet İttifakı'nda yaşanan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesiyle sonlanan krizi yorumladılar.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in önce sert sözlerle itiraz edip üç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için formül üretilmesiyle geri dönmesi sonucu resmen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu.
Köşe yazarları, siyaset sahnesindeki son üç günü ve nihai neticeyi köşelerine taşıdı:
'LİDERLİK KUMAŞINI ORTAYA KOYDU'
Murat Sabuncu / T24:
"(...) Kılıçdaroğlu konuşurken HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Habertürk’te aday çıkarma konusunu tekrar düşüneceklerini açıklıyor, Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye davet ediyordu. TİP Başkanı Erkan Baş sosyal medyadan kendini tebrik ediyordu. Masanın dağılmasını önleyen, muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokratları bir arada tutan Kılıçdaroğlu’nun Kürtleri ve solcuları da kapsayan büyük bir uzlaşıyı da sağlaması beklenir.
Kemal Kılıçdaroğlu 6 Mart’ta, Altılı Masa'yı yeniden kurdu. Lider kumaşını ve eğer masadan yeterli desteği alırsa Cumhurbaşkanı seçilmek için şansının olabileceğini de ortaya koydu."
ERDOĞAN'IN ŞAPKASINDAN BİR DEĞİL, ÜÇ DÖRT TAVŞAN BİRDEN ÇIKARMASI GEREKECEK'
Mehmet Yakup Yılmaz / T24:
"(...) İYİP açısından da ittifaka dönüş çok önem taşıyor. Bu partinin oy tabanının yüzde 54'ü "ikinci parti" olarak CHP'yi görüyor. İYİP seçmeni içinde sosyal demokrat eğilimli ailelerden gelenlerin oranı yüzde 37. Eski AP – DYP – ANAP çizgisi diye tanımlayabileceğim "merkez sağ eğilimli seçmen" yüzde 26. Yani zannedildiği gibi bu partinin seçmeninin ezici çoğunluğu eskiden MHP'ye oy verenler değil. Milliyetçiler ama seküler yaşam biçimini savunuyorlar. Muhafazakârlar ama Batı'ya açıklar.
Böyle bir partinin, kurulduğu günden beri Erdoğan'a karşı konumlanmış politikaları ve stratejisini bir günde terk edebilmesi mümkün değildi, bu partinin çözülmesine neden olurdu. Belli ki doğru bir hasar tespiti yapılmış; ona göre pozisyon alınmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine nasıl yanıt verebileceğini kestirmek zor ama öyle görünüyor ki şapkasından bir değil, üç – dört tavşan birden çıkarması gerekecek."