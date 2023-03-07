Kriz bitti, Kılıçdaroğlu aday oldu: 'Erdoğan'ın şapkadan üç - dört tavşan çıkarması gerekecek'

'LİDERLİK KUMAŞINI ORTAYA KOYDU'

Murat Sabuncu / T24:

"(...) Kılıçdaroğlu konuşurken HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Habertürk’te aday çıkarma konusunu tekrar düşüneceklerini açıklıyor, Kılıçdaroğlu’nu görüşmeye davet ediyordu. TİP Başkanı Erkan Baş sosyal medyadan kendini tebrik ediyordu. Masanın dağılmasını önleyen, muhafazakar, milliyetçi, sosyal demokratları bir arada tutan Kılıçdaroğlu’nun Kürtleri ve solcuları da kapsayan büyük bir uzlaşıyı da sağlaması beklenir.

Kemal Kılıçdaroğlu 6 Mart’ta, Altılı Masa'yı yeniden kurdu. Lider kumaşını ve eğer masadan yeterli desteği alırsa Cumhurbaşkanı seçilmek için şansının olabileceğini de ortaya koydu."