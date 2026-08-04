Kritik YAŞ Toplantısı Başlıyor, Kritik Kararlar İçin Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da: İşte Masadaki İsimler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) generaller, amiraller ve albayların terfi, atama ve emeklilik işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin konular görüşülecek.

YAŞ çalışmaları, her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, TSK'nın üst kademesine ilişkin önemli kararlar ele alınacak.

TOKEL İLK KEZ ŞURA ÜYESİ OLARAK KATILACAK

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katılacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısında ilk kez şura üyesi olarak yer alacak.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

YAŞ'ta generaller, amiraller ve albayların terfi ve emeklilik durumlarının yanı sıra görev sürelerinin uzatılması da değerlendirilecek. Toplantının bir gün içerisinde tamamlanması beklenirken, alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıl görevlerine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Görev süreleri sona eren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması ihtimali bulunuyor. Bu iki komutanın emekliye ayrılması yönünde karar çıkması halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isimleri öne çıkıyor.

TERFİ EDECEK İSİMLER DEĞERLENDİRELECEK

YAŞ gündeminde bir üst rütbeye terfi etmesi beklenen korgenerallerin durumu da bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in terfi durumları toplantıda ele alınacak.

Kaynak: AA