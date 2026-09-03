Kredi Puanını Yükseltme Vaadiyle Büyük Vurgun! Mağdurlardan Binlerce Lira Aldılar

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İstanbul’da kredi kullanmak isteyen kişileri “kredi puanını yükseltme” vaadiyle dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan toplam 779 bin 900 lira aldığı ve ardından ortadan kaybolduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yapılan şikayetlerin ardından başlatıldı.

'KREDİ PUANINI YÜKSELTECEĞİZ' DEDİLER, PARALARI ÇEKTİLER

Polisin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin kredi puanlarını yükselteceklerini söyleyerek kandırdıkları kişilerin hesaplarından, sözde işlem karşılığında POS cihazı aracılığıyla para çektikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlenirken, düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalandı. Operasyonda, mağdurlardan para çekmek için kullanıldığı belirlenen POS cihazı da ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından şüphelilerden 2’sinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA