Koruması şikayet etti: 16 yaşındaki çocuğa 'Erdoğan'a hakaret' gözaltısı

Çocuk verdiği ifadede, olayın yaşandığı gün yaya geçidinde beklerken hızla gelen bir araçtan korkup tepki gösterdiğini, ancak konvoyla geçen kişinin Cumhurbaşkanı veya başka bir devlet görevlisi olduğunu bilmediğini söyledi. Çocuk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı veya başka bir devlet görevlisine hakaret etmek gibi bir niyetinin olmadığını ve daha önce hiç suça karışmadığını da ifadesinde dile getirdi.

Çocuğun yaşadığı travmanın etkisiyle verdiği tepkinin yanlış anlaşıldığını ve küfür etmediğini vurgulayan ifadesinde, sadece korkuyla tepki verdiğini belirtmiştir.

Konvoyun bir Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladığında durumu fark etmiş ve suç işleme niyeti olmadığını açıklamıştır.

Cumhurbaşkanlığı koruması tarafından şikayet edilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk bir gün tutulduktan sonra serbest bırakıldı.