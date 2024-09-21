Konya'da Çalılıklarda Ceset Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Çelik olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA