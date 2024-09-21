Konya'da Çalılıklarda Ceset Bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu.

Konya'da Çalılıklarda Ceset Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi’nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Çelik olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gümrük Muhafaza Ekipleri Uyuşturucu ve Tütün Kaçakçıları için Sıkı Denetimde Gümrük Muhafaza Ekipleri Uyuşturucu ve Tütün Kaçakçıları için Sıkı Denetimde
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Narin Cinayetinde Kritik İfade! İtirafçı 'Her Şeyi Anlatacağım' Dedi, Katilin İsmini Verdi İtirafçı 'Her Şeyi Anlatacağım' Dedi, Katilin İsmini Verdi