Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı

'MHP İÇİNDE ERDOĞAN'A, MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İSTEMEYEN BİR KİTLE VAR'

Sarı, İnce'nin aday olmasının muhalefeti ve Cumhur İttifakı'nı nasıl etkilediğine dair soru üzerine şöyle konuştu:

"MHP'nin içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemeyen bir kesim var. İşte o kesim Muharrem İnce'ye yöneldi ve aynı şekilde Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen bir kitle var, o kitle de yine Muharrem İnce'ye yönelmiş vaziyette, bu 100 bin imzayı geçtikten sonra olan durumu anlatıyorum. Dolayısıyla, çok büyük bir patlama yok ama önemli bir çıkış gösterdiğini söyleyebilirim Muharrem İnce'nin."