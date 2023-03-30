Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı, Cumhur İttifakı seçmeninin bir kısmının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermediğini ve önümüzdeki seçimde bu oranın daha da artacağını düşündüğünü söyledi.
Konsensus Araştırma Şirketi sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kalmışken son durumla ilgili gözlemlerini Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye anlattı.
1989'dan bu yana siyasal araştırmalar yapan biri olarak bu seçimin ikinci tura kalmayacağını düşündüğünü söyleyen Sarı, "İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmemesinin durumu değiştirmeyeceğini ifade eden Sarı, Cumhur İttifakı için de şu uyarıyı yaptı:
"AK Parti+ MHP yüzde 53.6 alıyor, adayı Tayyip Erdoğan bunun 2 puan altında, bu ne demek? İttifak seçmeninin bir kesimi Erdoğan'a oy vermiyor, bu seçimde bu oran daha da arttı diye düşünüyorum. MHP'ye, Yeniden Refah'a oy verecek ama Erdoğan'a vermeyecek bir kitle var, bu çok göz ardı ediliyor."
'MHP İÇİNDE ERDOĞAN'A, MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İSTEMEYEN BİR KİTLE VAR'
Sarı, İnce'nin aday olmasının muhalefeti ve Cumhur İttifakı'nı nasıl etkilediğine dair soru üzerine şöyle konuştu:
"MHP'nin içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemeyen bir kesim var. İşte o kesim Muharrem İnce'ye yöneldi ve aynı şekilde Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen bir kitle var, o kitle de yine Muharrem İnce'ye yönelmiş vaziyette, bu 100 bin imzayı geçtikten sonra olan durumu anlatıyorum. Dolayısıyla, çok büyük bir patlama yok ama önemli bir çıkış gösterdiğini söyleyebilirim Muharrem İnce'nin."