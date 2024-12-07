Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana paylaştığı taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı görülürken, et döner ve köftedeki hileler mide bulandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı
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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Gıdada yapılan hilelerle vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler de tek tek ifşa ediliyor.

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 2

Zeytinyağı en çok tağşiş yapılan gıdalar arasında zirvede. Son listede yine zeytinyağına 'tohum yağları karıştırıldığı' tespit edildi. Mudanya Köy Koop., Lux Ayvalık Körfezim ile Ada markasının zeytinyağları ifşa listesine girdi.

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 3

"02 Adana Yasin-Poyraz" firmasının et dönerinde 'deri dokusu' ile 'kanatlı eti' tespiti yer aldı. Firma İzmir'de faaliyet gösteriyor.

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 4

Yine İzmir'de faaliyet gösteren "Kazan Köfte" firmasının haşlanmış köftesinde 'soya' tespit edildi.

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 5

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ise 6 Aralık'ta Hatice Gecegiden firmasının bitkisel karışım yağı girdi. Söz konusu üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti' yapıldı.

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 6

İşte 6 Aralık taklit ve tağşiş yapan firmalar...

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Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi... - Resim: 7
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