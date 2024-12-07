Köfte ve Et Dönerde Mide Bulandıran Hile! Tek Tek İfşa Edildi...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana paylaştığı taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı görülürken, et döner ve köftedeki hileler mide bulandırdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Gıdada yapılan hilelerle vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeler de tek tek ifşa ediliyor.
Zeytinyağı en çok tağşiş yapılan gıdalar arasında zirvede. Son listede yine zeytinyağına 'tohum yağları karıştırıldığı' tespit edildi. Mudanya Köy Koop., Lux Ayvalık Körfezim ile Ada markasının zeytinyağları ifşa listesine girdi.
"02 Adana Yasin-Poyraz" firmasının et dönerinde 'deri dokusu' ile 'kanatlı eti' tespiti yer aldı. Firma İzmir'de faaliyet gösteriyor.
Yine İzmir'de faaliyet gösteren "Kazan Köfte" firmasının haşlanmış köftesinde 'soya' tespit edildi.
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ise 6 Aralık'ta Hatice Gecegiden firmasının bitkisel karışım yağı girdi. Söz konusu üründe 'gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti' yapıldı.
İşte 6 Aralık taklit ve tağşiş yapan firmalar...