Kocaelispor Tribününe 'Sarı Torba' Soruşturması! 5 Kişiye Ev Hapsi

Kocaelispor-Amedspor maçında Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne 'sarı torba' gösteren 5 Kocaelispor taraftarı hakkında ev hapsi kararı verildi. Şüpheliler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlamalarıyla hakimliğe sevk edilmişti.

Son Güncelleme:
Kocaelispor Tribününe 'Sarı Torba' Soruşturması! 5 Kişiye Ev Hapsi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne ölüm tehdidi anlamına geldiği belirtilen “sarı torba” gösteren 5 Kocaelispor taraftarı hakkında ev hapsi kararı verildi.

5 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlamalarıyla hakimliğe çıkarılan şüpheliler hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Kocaelispor Tribününe 'Sarı Torba' Soruşturması! 5 Kişiye Ev Hapsi - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE SALDIRILARA MARUZ KALDI

Amedspor ve taraftarlarının daha önce de deplasman karşılaşmalarında ırkçı saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Nisan 2026'da Bandırma'da oynanan karşılaşma öncesinde Amedspor yöneticileri ve taraftarlarının hakaret ve saldırıya uğradığı aktarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kocaeli Amedspor
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İstanbul'un Suyunda Kritik Tablo! Barajlardaki Doluluk Bir Kez Daha Düştü İstanbul'un Barajlarında Düşüş Sürüyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Gelişme: Dosyada Fuhuş ve Kara Para İddiası Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı! Diziyle Göğsüne Basıp Yastıkla Boğmuş Olabilirler Arif Ahmet Denizolgun Bilirkişi Raporu Açıklandı!
Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu Milyonların Gözü Bu Haberde! 3600 Ek Gösterge İçin Kulislerden Sızan O Tarih Belli Oldu
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Gelişme: Dosyada Fuhuş ve Kara Para İddiası Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Gelişme
Mahkeme Durdurdu, Valilik Yeni Görevlendirmeyi Açıkladı! Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak? Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak?
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı! Kızının Olay Gecesindeki Panik Anları Kamerada Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı