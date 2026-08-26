Kocaelispor Tribününe 'Sarı Torba' Soruşturması! 5 Kişiye Ev Hapsi

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Kocaelispor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmada, Amedspor taraftarlarının bulunduğu tribüne ölüm tehdidi anlamına geldiği belirtilen “sarı torba” gösteren 5 Kocaelispor taraftarı hakkında ev hapsi kararı verildi.

5 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” suçlamalarıyla hakimliğe çıkarılan şüpheliler hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILARA MARUZ KALDI

Amedspor ve taraftarlarının daha önce de deplasman karşılaşmalarında ırkçı saldırı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Nisan 2026'da Bandırma'da oynanan karşılaşma öncesinde Amedspor yöneticileri ve taraftarlarının hakaret ve saldırıya uğradığı aktarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi