KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cevdet Yılmaz’ı Kabul Etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Lefkoşa’da kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman ile Yılmaz, Lefkoşa'da bir araya geldi.
LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ HAZIR BULUNDU
Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Kaynak: AA-İHA
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