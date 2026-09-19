KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cevdet Yılmaz’ı Kabul Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman ile Yılmaz, Lefkoşa'da bir araya geldi.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Kaynak: AA-İHA