Kitap üretimi geriledi: 2016 yılı seviyesinde...

Türkiye Yayıncılar Birliği, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED’in) bandrol verilerine göre, hazırladığı Kitap Pazarı Raporu 2023’ü açıkladı. Rapora göre, 2023’te yayıncılar zorlu bir yılı geride bırakırken yeni dönemde de aynı zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.

Raporda geçen yıla göre 2023’te, yayıncılık sektöründe satış kanallarının daralması, yıllık yayın planlarının yeniden gözden geçirilmesi, yıllık bütçelerin maliyetler ve insan kaynakları açısından yeniden mercek altına alınması ve zaman zaman kısıtlanması ya da bütçe beklentilerindeki düşüşün göz önüne alınması, dijitale olan ilginin artmasıyla birlikte dijital korsanın da artması gibi olumsuz ya da sonucu belirsiz etkileri hâlâ devam ediyor.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED’in) bandrol verilerine göre, yayıncılık sektörü 2022 yılını 380 milyon kitap üretimi ile tamamlamıştı. 2023 yılını ise 400 milyon 340 bin 577 adet ile tamamladı. 2023 yılında bir önceki yıla göre oransal olarak yüzde 5,3 büyüme gerçekleşti. Böylece 2022 yılında yaşanan küçülme sürecinden sonra tekrar kitap üretiminde büyüme gerçekleşmiş oldu.

Üretim adetlerinin hâlâ 2016 yılı seviyesinde olduğu belirtildi. Raporda genel ekonomik koşulların belirsizliği, maliyet artışları, sektörün pek çok bakımdan ithalata bağımlı olması, okurların alım gücünün düşmesi gibi nedenlerden dolayı, birçok sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da üretim, stok, dağıtım – lojistik, fiyatlama ve satış planlarının yapılmasının zor hale geldiği vurgulandı.

Artan döviz kurlarının yanı sıra, yükselen enflasyonun da etkisiyle sektörde genel maliyetlerin arttığı raporda yer aldı. Bu artışlar, sektörün üretimde ve satışlarda bir darboğaza sürüklediği; yayıncıların artan maliyetlerle beraber önerilen perakende satış fiyatlarını düzenlerken, okurlarıyla aralarındaki bağı düşünerek fiyat belirlemeye çalışmakta olduğu ancak zorlandığı belirtildi.

MALİYETLERDE YÜZDE 84 ARTIŞ

2023 yılı Eylül ayında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre maliyetler döviz bazında yüzde 84 artarken, yayıncıların belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarında ise yüzde 15’lik azalma gözlendi.