Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter
Ev sahiplerinin yüksek kira almak için başvurduğu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.
Fahiş kira zamları nedeniyle getirilen yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri, yeni bir kriterin peşine düştü.
Yüzde 25 zammıyla adeta mücadele eden ev sahiplerinin yeni hedefi, kentsel dönüşümde evi olan kiracılar.
Ev sahipleri bu şekilde uzun dönem kiralama yapmak isteyenlerden kaçıyor.
'ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI'NDA MODA'
Show Haber'in haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Öğrenci, memur, doktor ve bekardan sonra kentsel dönüşümcü modası var.