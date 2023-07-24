Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter

Ev sahiplerinin yüksek kira almak için başvurduğu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.

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Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter - Resim: 1

Fahiş kira zamları nedeniyle getirilen yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri, yeni bir kriterin peşine düştü.

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Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter - Resim: 2

Yüzde 25 zammıyla adeta mücadele eden ev sahiplerinin yeni hedefi, kentsel dönüşümde evi olan kiracılar. 

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Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter - Resim: 3

Ev sahipleri bu şekilde uzun dönem kiralama yapmak isteyenlerden kaçıyor.

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Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kriter - Resim: 4

'ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI'NDA MODA'

Show Haber'in haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, "Öğrenci, memur, doktor ve bekardan sonra kentsel dönüşümcü modası var. 

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