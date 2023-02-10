Kılıçdaroğlu'ndan Ahbap'a destek: Millete koşana çelme takmayın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 kentte büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevresince hedef gösterilen Ahbap Derneği'ne destek çıktı.

AKP çevresine "İftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın" diye seslenen ana muhalefet partisi lideri, şöyle devam etti:

"Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın."

AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 10, 2023

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, ilk dakikadan itibaren gönüllüleri organize ederek enkaz altında kurtarma çalışmalarına destek oldular. Ayrıca topladıkları bağışlarla birçok eksikliğin giderilmesinde önemli rol oynadılar. Ancak AKP ve MHP'li isimlerin hedefi olmaktan kaçamadılar.

İlk olarak MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl aralık ayında istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" ifadesini kullandı.

Akabinde AKP Yönetim Kurulu üyesi Berk Can Doğan, "On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" tepkisini gösterdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Turgay Güler de katıldığı programda "Haluk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" diye konuştu.

Bu demeçlerin ardından troller devreye girdi ve iki kişiye yönelik 'sosyal medya linci' hız kazandı.