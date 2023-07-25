Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kürsüye çıktı: CHP grup toplantısı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ana muhalefet partisi liderinin 'değişim' tartışması ve Halk TV'yle yaşanan gerilimle ilgili söyleyecekleri merakla takip ediliyor.

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Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kürsüye çıktı: CHP grup toplantısı başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından partisinde başlayan 'değişim' tartışmalarının gölgesinde grup toplantısında konuşmak üzere kürsüye çıktı. 

- 24 Temmuz aynı zamanda basın bayramı. Basında sansürün kaldırılışının tam 115. yıl dönümüydü dün. Hapishanelerimizde gazeteciler var. Merdan Yanardağ şu an hapiste. Medya üzerindeki baskıları görüyoruz. Bunları yaşıyoruz. Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 182 ülke arasında 165. sırada. Adliyelerde haber takibi yapanlar var, bu yılın ilk 7 ayında o gazetecilerin tam 364 kez hakim karşısına çıktığını da bilmenizi isterim. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da görüyoruz ve yaşıyoruz.

- Akbelen'de kadınlar direniyor. CHP grubunda Akbelen'de direnen o kadınlara buradan güzel bir alkış gönderelim lütfen. 

- Türk lirasına tamamen güven kaybolmuş vaziyette. Yani ticari çöküş. Öyle bir noktaya geldik ki, burayı dinlemenizi isterim. Türkiye'nin hangi noktaya geldiğini ifade edeceğiz. Diyor ki Türkiye; 'Sana ana parayı ödemek için bana borç ver. Sana aldığım borcun faizini de ödeyemiyorum, bana borç para ver. Ayrıca bütçede açığım var, bunu kapatmak için de bana para ver.'

- Vatandaş icra dairelerinde... Oradan da bir rakam vereyim. 1 Ocak ile 22 Temmuz arasında, geçen yılla aynı döneme baktığınızda icra dosyalarındaki artış yüzde 63. Şimdi bu gerçeği hükümet kuruldu, tek kişilik hükümet yetkiyi aldı. Bu tabloyu değiştirmek istiyor. Ne yapmam lazım diyor, 'yeni vergiler getirmem lazım.' Biz AYM'ye başvurduk, umarım kısa süre içinde karar verirler. Vergi ve zam... Onun dışında bir şey yapılmadı. TBMM'ye ek bütçe getirdiler 1.1 trilyon liralık bir bütçe.

- Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. O nedenle biz, yapılan uygulamayı bir ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz. Bir avuç kişiyi zengin etmek, 85 milyonu bir avuç kişiye hizmet eder hale getirmek kabul edebileceğimiz bir şey değil.

- Kimse biriktirdiği ve çaldığı servetin esiri olmamalıdır. Esiriyseniz siz bir ülkeyi yönetemezsiniz. Soru şu; bütün bunların karşılığına baktınız zaman Erdoğan hükümeti kimlere hizmet ediyor. Vatandaşa hizmet etmediği açık. Dolarla ihale alanlara hizmet ediyor. Bu hizmetin neden olduğunu da birazdan anlatacağım size. Dolarda fiyat garantisi alanlara hizmet ediyor.

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