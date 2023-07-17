Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı
Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcakların pik yapacağı tarihi açıkladı. Yeni sıcaklık dalgasına "Kharoon" adı verildi.
Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcakların iki hafta daha süreceğini duyurdu.
İtalyan meteorolog Fiulio Betti ise sıcaklarla ilgili yeni rekor için tarih verdi.
Buna göre, 19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da sıcaklık zirveye ulaşacak.
Temmuz başından bu yana Türkiye’nin de arasında olduğu birçok Avrupa ülkesinde, aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor.