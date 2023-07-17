Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı

Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcakların pik yapacağı tarihi açıkladı. Yeni sıcaklık dalgasına "Kharoon" adı verildi.

Meteoroloji
Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı - Resim: 1

Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcakların iki hafta daha süreceğini duyurdu. 

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Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı - Resim: 2

İtalyan meteorolog Fiulio Betti ise sıcaklarla ilgili yeni rekor için tarih verdi. 

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Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı - Resim: 3

Buna göre, 19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da sıcaklık zirveye ulaşacak.

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Kharoon sıcakları geliyor! Pik yapacağı tarih açıklandı - Resim: 4

Temmuz başından bu yana Türkiye’nin de arasında olduğu birçok Avrupa ülkesinde, aşırı sıcak hava etkisini sürdürüyor. 

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