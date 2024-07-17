Kerem Kınık’ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme

Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobiliyle çarptığı motosiklette yaşamını yitiren 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesi, Zehra Kınık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Son Güncelleme:
Kerem Kınık’ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni Gelişme

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın otomobiliyle çarptığı motosiklette yaşamını yitiren 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin avukatları dün savcılığa giderek şikâyet dilekçesi sundu. Dilekçede, Kınık’ın serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kaza, Kınık’ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki Batın Barlas Çeki düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına girmişti. Başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Çeki, yaşamını yitirmişti.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmiş ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kazanın ardından yapılan incelemede iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulunmuştu.

Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada, Her İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu BulunduKerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada, Her İki Sürücü de Yüzde 50 Kusurlu BulunduGüncel

Kerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni GörüntülerKerem Kınık'ın Kızının Karıştığı Ölümlü Kazada Yeni GörüntülerGüncel

Etiketler
Kerem Kınık Kızılay
Son Güncelleme:
Erdoğan İmzaladı: 8 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı 8 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırı Dışına Çıkarıldı
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
Tehditler Alıyordu! Ayşe Ateş'e Tahsis Edilen Koruma Sayısında Dikkat Çeken Artış! Ayşe Ateş'in Koruma Sayısında Dikkat Çeken Artış!
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu İş İnsanı Ağaca Asılı Halde Ölü Bulundu
Trump'a Suikast Girişiminin Ardından Kongre'de 'Şüpheli' Alarmı: Etkisiz Hale Getirildi Kongre Yakınlarında Alarm, Bir Şüpheli Vuruldu
Televizyon Tamircisi Çekiçle Dehşet Saçtı: Evdekilerin Başını Ezdi! Biri Çocuk 4 Kişi Ağır Yaralandı Televizyon Tamircisi Çekiçle Dehşet Saçtı